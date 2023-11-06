Во Всемирном клубе одесситов открылась новая фотовыставка

До 3 декабря во Всемирном клубе одесситов будет проходить выставка работ члена Национального союза фотохудожников Украины Юрия Бойко.

“Натюрморты от Юрия Бойко вызывают аппетит, портреты артистов и художников, начиная с восьмидесятых и до наших дней, – благодарность за сохранённую память. Юрий Бойко всегда шёл в ногу с одесским авангардом, документируя интересные события, теперь его архивные фото помогают воспроизвести историю современного искусства. И как не позавидовать особому зрению мастера, умеющего выхватить из повседневности удивительные кадры. То, что обычному человеку кажется банальным, недостойным внимания, Юрий превращает в произведение искусства, и научиться такому невозможно, это дар”, – таково мнение специалистов, понимающих и рзбирающихся во всех тонкостях фотоискусства.

Адрес: ул. Маразлиевская, 7.

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