За что в Одессе избили рядовую Наталью Кулиш

На территории одной из воинских частей в Одесской области неизвестные избили женщину-военнослужащего.

Ею оказалась рядовая Наталья Кулиш, пишет Радио Свобода.

«Телесные повреждения ей нанесла другая военнослужащая – Вера Загороднюк, а инцидент произошёл ещё 14 декабря», — пишет издание.

Сама потерпевшая, проходившая службу в воинской части А3438, так описывает инцидент:

«Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а потом ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь».

По её словам, драку видел командир роты обеспечения, где она служит, Михаил Савичев. Но тот сказал, что ничего не видел, и Кулиш ничего не докажет.

Пострадавшая рассказала, что конфликты на службе у неё начались с апреля 2019 года. Она служит поваром и с самого начала говорила о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не написала – из-за давления и угроз.

«Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что «я или служу или не служу» и угрожал уволить меня по состоянию здоровья», – отметила Кулиш.

О произошедшем узнал Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который взял под личный контроль дело об избиении Натальи Кулиш, о чём он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Военная служба правопорядка проводит расследование и оформляет соответствующие материалы в военную прокуратуру.

«Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области … Дело беру под личный контроль», — подчеркнул министр.

Он сообщил, что в Одессе сейчас находится его первый заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

«Детали сообщу после того, как выясню все подробности», — отметил министр.