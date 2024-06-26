Одесса получила воинский стяг в знак благодарности за помощь фронту

10-й армейский корпус сухопутных войск Вооружённых Сил Украины передал Одессе флаг с подписью, а также Награду и Благодарность за содействие обороноспособности Украины и помощь ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что Флаг подписал командир корпуса генерал-майор Виктор Николюк.

«Обязанность всего общества помогать армии. Мы были и будем рядом до нашей победы!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее Геннадий Труханов получил нагрудный знак «За службу и победу» от Командования объединёнными силами ВСУ.

«Это награда каждого одессита. Каждого волонтёра, предпринимателя, депутата и всех, кто поддерживает наших военных. В этом году из бюджета города уже выделено около миллиарда гривен на помощь военным. Мы всегда были и будем рядом с нашими защитниками, ведь только вместе мы добьёмся Победы», — сказал Труханов.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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