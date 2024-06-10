В бою за Украину погиб житель Южного Валентин Дондиков, светлая ему память

На фронте погиб одесский спортсмен и тренер, мастер спорта Украины международного класса, заслуженный тренер по пулевой стрельбе, житель Южного Валентин Дондиков.

Об этом в Facebook сообщала начальник управления физической культуры и спорта Одесской облгосадминистрации Валентина Кольчак.

С первых дней полномасштабного вторжения Дондиков присоединился к войску. Он был командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки воинской части А4351, старшим лейтенантом ВСУ. Жизнь Валентина оборвалась 6 апреля во время выполнения боевого задания. Он погиб вместе с родным братом на Херсонском направлении. Они оба подорвались на мине…

Валентин тренировал национальную паралимпийскую сборную по пулевой стрельбе, а также юных одесских стрелков. Он был тренером-преподавателем высшей категории Одесской областной ДЮСШ стрельбы. В марте ему исполнился 41 год.

Прощание с Валентином прошло 12 апреля 2024 года. Этот день в Южненской громаде был объявлен Днём траура.

Одесса News информировала, что 27 марта 2024 года в боях за Украину погиб командир Измаильского батальона теробороны, подполковник Вооружённых сил Украины Анатолий Сергеев.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Валентина Кольчак/Facebook

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