Государство «отжало» у беглого олигарха Одесский НПЗ

Кабинет Министров согласовал принудительное изъятие в интересах государства ЧАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», принадлежавшего Сергею Курченко, который с февраля 2014 года скрывается в России.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Павел Великореченин.

«Кабинет Министров Украины согласовал предложение Нацагентства по принудительному изъятию в интересах государства ЧАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», – сообщил Великореченин.

По его словам, это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности Российской Федерации и его резидентов, что касается корпоративных прав в размере 99,5766% акций этого завода и его долговых обязательств перед резидентами Российской Федерации, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украина».

По поручению Президента Украины, правительство и АРМА разработали дорожную карту по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного завода, который к наложению на него ареста принадлежал пророссийскому бизнесмену.

По данным следствия, Курченко была создана преступная организация, нанесшая ущерб экономике Украины на сумму свыше 2,6 млрд грн. Он на протяжении 2012-2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов, а также их ввоз вроде бы с целью переработки и реэкспорта. Однако на самом деле, нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов.

Сергей Курченко

Как сообщала Одесса News, в 2021 году Киевский райсуд Одессы предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Сергея Курченко и о передаче имущественного комплекса ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина» в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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