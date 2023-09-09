С 1 января заработает новая система оплаты труда госслужащих

В Украине с 1 января 2024 года заработает новая система оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, при этом 70% зарплаты составит должностной оклад, а 30% — премия.

Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина в эфире Украинского Радио.

Алюшина отметила, что по результатам проведённого Нацагентством исследования, 80% госслужащих удовлетворены своей работой, в то же время 93% недовольны зарплатой.

«Мы сейчас фиксируем высокий уровень удовлетворённости госслужащих своей работой. И здесь мы различаем два фактора: материальный и ценностный, потому что они понимают ценность своего вклада, особенно в условиях войны. Что касается материального, то здесь ничего не изменилось. В условиях войны государство является активным работодателем. Госслужащие получают законом гарантированную заработную плату…, которая гарантирует минимальный размер должностного оклада — 2 прожиточных минимума. А это 5179 грн. По состоянию на данный момент принято решение об уточнении этих вещей», — сказала глава НАГС.

Она отметила, что с 1 января вырастет доля фиксированных выплат, уменьшится размер вариативной составляющей оплаты труда до 30% и введётся грейдовая система должностных окладов. Размер минимального грейда не может быть меньше размера минимальной заработной платы, которая с 1 января составит 7100 грн.

По её словам, по состоянию на сегодняшний день 70% зарплаты госслужащего составляет премия, 30% — должностной оклад. «Мы меняем эту модель оплаты: гарантированной стала доля, которая должна быть равна 70%, а 30% будет вариативная составляющая в виде премии», — пояснила Алюшина.

Глава НАГС отметила, что уже получила протокольное поручение правительству начать классификацию должностей.

«Будет соответствующее постановление, надеюсь, что в следующую пятницу уже будет правительственное решение, и вся государственная служба должна пройти классификацию должностей», — добавила она.

Кстати. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новая система оплаты труда государственных служащих, которую планируют ввести в Украине, поможет устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе оплаты труда государственных служащих (№8222) 28 июля.

Одесса News информировала, что с 3 августа 2022 года государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, если они находятся в простое, могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью.

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