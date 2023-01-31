Госпогранслужба: Не всем госслужащим нельзя выехать за рубеж

Принятые в январе 2023 года изменения в отношении выезда государственных служащих за рубеж дополнены некоторыми исключениями.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что служебные командировки за границу представителей органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, могут осуществляться исключительно в служебную командировку.

Однако, Кабинет Министров Украины постановлением № 69 от 27.01.2023 внёс изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Правительством предусмотрен ряд исключений из общего правила, когда такой выезд может осуществляться:

в исключительных случаях женщины и/или мужчины, который является одиноким отцом, из числа указанных в этом пункте лиц, имеющих ребёнка/детей младше 18 лет (включительно), с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины;

для лечения за границей – при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо Министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. В таком случае выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства;

на основании отдельного решения Председателя Государственной пограничной службы Украины, в случае, если за границей умер один из членов семьи лица первой или второй степени родства.

Также Постановлением № 69 урегулирован порядок выезда военнослужащих через государственную границу, осуществляемую на основании принятых Министром обороны, руководителем другого образованного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

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