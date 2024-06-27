Одесские пограничники помешали бизнесу «с дымком»

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили ещё одну схему реализации нелегальных электронных сигарет и жидкостей для их заправки.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что контрафакт злоумышленники распространяли партиями по всей территории Украины через специально созданный телеграмм-канал и службы доставки. Рыночная стоимость изъятых подакцизных товаров и жидкостей для их наполнения составляет 3,2 млн. грн.

Правоохранители выяснили, что местные жители хранили средства для курения в арендованном помещении в Одессе. В ходе проведения обысков в специально оборудованном месте для хранения товара, по адресам проживания и в автомобилях дельцов правоохранители обнаружили и изъяли более 2 тысяч «вейпов», бутылки с ароматизаторами для наполнения е-сигарет, устройства для нагрева жидкостей, картонные ёмкости и этикетки для упаковки электронных табачных изделий, черновые бухгалтерские записи и наличные деньги.

Правоохранители устанавливают всех, кто причастен к незаконной деятельности.

Одесса News информировала о разоблачении в Одессе в июне 2024 года масштабной сделки с незаконным оборотом контрафактных сигарет.

Фото и видео: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy