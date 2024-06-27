Польша и страны Балтии хотят создать линию обороны на границе с Росией и Беларусью

Европейский Союз должен обезопаситься от военных и гибридных угроз путём развития оборонной инфраструктуры вдоль границы с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Reuters, опубликовавшее совместное письмо лидеров Польши, Эстонии, Литвы и Латвии президенту Европейского Совета.

«Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешних границ Евросоюза с Россией и Беларусью решит настоятельную потребность обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз», — написали они.

Отмечается, что это предложение, которое требует финансовой поддержки всех членов ЕС, будет обсуждено во время саммита Евросовета 27 июня.

«Масштаб и цена этого совместного начинания требует политической и финансовой поддержки Евросоюза… Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешние границы ЕС нужно защищать и защищать как военными, так и гражданскими методами», — отмечается в письме.

Создание оборонной системы вдоль 700 км границы ЕС с Россией и Беларусью обойдётся примерно в 2,5 млрд евро, отмечает Reuters.

Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии также выразили убеждение, что создание такой линии обороны ЕС должно происходить в согласовании с НАТО и в соответствии с его военными требованиями.

Как сообщала Одесса News, в 2023 году Польша завершила монтаж электронного заграждения (системы видеокамер и датчиков движения) на границе с Беларусью.

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Facebook

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