Одесское протезно-ортопедическое предприятие выставлено на продажу

Фонд государственного имущества Украины продаёт Единый имущественный комплекс Государственного коммерческого предприятия «Одесское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие» за 46,4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

«Команда ФГИ объявила онлайн-аукцион по приватизации ЕИК ГКП «Одесское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие». Торги пройдут в электронной системе Prozorro. Продажи 8 ноября, ценовые предложения принимаются до 20:00 7 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стартовая цена лота — 46,4 млн грн без НДС.

На сайте предприятия отмечается, что оно имеет 77-летний опыт работы по изготовлению более 100 наименований изделий для лиц по инвалидности — комплектующих и материалов для индивидуального протезирования, широкий выбор ортезов, бандажей, ортопедической обуви и т.д.

Кроме того, объект имеет перспективное месторасположение в Одессе (ул. Героев Крут, 11), рядом находятся остановки общественного транспорта, сквер, магазины и рестораны, что делает актив перспективным для инвестирования.

В состав ЕИК входят 32 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры площадью более 5,5 тыс. кв. Также на балансе предприятия находится 7 единиц транспортных средств и 628 единиц движимого имущества.

Согласно условиям продажи, покупатель ЕИК обязан сохранить основной профиль деятельности предприятия в течение 10 лет, не допустить увольнения работников и погасить долги предприятия в течение шести месяцев.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявляла, что приватизация предприятий, производящих протезы, не ко времени. Во время войны такие компании лучше оставлять под государственным контролем.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года в Одессе с молотка ушёл госпакет акций машиностроительного объединения «Орион».

Фото: privatization.gov.ua

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy