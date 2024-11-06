Одессу посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Украине

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Илгварсом Клявой.

Об этом сообщают пресс-службы ООГА и Одесского горсовета.

Отмечается, что Кипер обсудил с латвийским дипломатом экономическое сотрудничество, в частности, в морской и логистической областях, обмен опытом и совместные проекты.

Глава ООГА выразил искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку Латвийской Республики и оказание разнообразной помощи, проинформировал о ситуации в регионе, в частности, о работе Украинского зернового коридора и наших портов.

«Латвийская сторона заинтересована в обмене опытом между нашими странами и реализации совместных экономических проектов. Также обсудили возможность заключения новых партнёрств с регионами Латвии. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», — сообщил Кипер.

В ходе встречи в Одесском горсовете Посол отметил, что поддержка Одессы со стороны латвийского народа будет продолжаться и дальше. Одесса была и остаётся приоритетным городом для развития экономического сотрудничества и бизнес-партнёрства, в частности, в морской, портовой и логистической отраслях, — сказал Посол.

Одесса News информировала, что 16 октября 2024 года в Одессе был министр иностранных дел Латвии.

Фото: ООГА/Telegram, «Одесса»

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