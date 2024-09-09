В Одессе с молотка ушёл госпакет акций машиностроительного объединения «Орион»

Фонд государственного имущества Украины на прошлой неделе провёл 9 приватизационных аукционов, на которых привлёк в бюджет 130,4 млн. грн.

Как сообщила пресс-служба ФГИУ, «самым дорогим лотом недели стал государственный пакет акций в количестве 2 883 281 штук, что составляет 50% уставного капитала ПАО «Машиностроительное производственное объединение «Орион» в Одессе, который был реализован за 120 млн грн.».

Отмечается, что все онлайн-аукционы по приватизации прошли в системе «Prozorro.Продажи».

На всех 9 аукционах за право собственности соперничали 59 участников. Рост цены активов произошёл в 15,9 раза, — информирует Фонд гоимущества.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион три объекта недвижимости в Одессе и области со стартовой ценой в 1 грн.

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