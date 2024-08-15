Фонд госимущества выставил на аукционе три здания в Одессе, Рени и Балте за… 1 гривню

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион три объекта недвижимости в Одессе и области со стартовой ценой в 1 грн.

Об этом в Теlegram сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

«Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 гривну», — говорится в сообщении.

Так, в Одессе на аукционе, объявленном на 30 августа, будет реализовываться нежилое здание площадью 25,8 кв.м. Это бывший приёмный радиоцентр для управления воздушным движением, построенный в 1975 году. Здание нуждается в текущем ремонте.

Ещё два объекта предлагаются для приватизации в области: административное здание площадью 281,5 кв.м в городе Рени и двухэтажное административное здание площадью 492 кв.м в городе Балта. Эти оба аукциона запланированы на 11 сентября.

Как отмечает Коваль, стартовая цена каждого объекта – 1 гривна. Это установленный законом на период военного состояния механизм определения стартовой стоимости объектов, балансовая цена которых отсутствует либо равна нулю.

Отмечается, что эта символическая цена позволяет эффективно приступить к процессу приватизации в текущих условиях.

Для участия в аукционе необходимо уплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года Фонд государственного имущества Украины реализовал на приватизационном аукционе единый имущественный комплекс ГП «Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» за 25,8 млн грн; дополнительно покупатель должен уплатить 5,16 млн. грн. НДС.

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