Одесский институт землеустройства продан за 25,8 миллиона гривен

Фонд государственного имущества Украины реализовал на приватизационном аукционе единый имущественный комплекс ГП «Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» за 25,8 млн грн; дополнительно покупатель должен уплатить 5,16 млн. грн. НДС.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

«Цена на ЕИК ГП «Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» выросла в 5,17 раза. С почти 5 млн грн до победной — 25,8 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также покупатель дополнительно оплатит 5,16 млн грн НДС.

Следовательно, общий экономический эффект от приватизации предприятия может составить 30,96 млн грн.

Комплекс института находится в центре Одессы. Новый владелец получит долю в размере 81/100 инженерно-лабораторного корпуса с хозяйственными зданиями и сооружениями, автотранспортные средства и другое имущество.

Согласно условиям продажи, покупатель обязан обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности и не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.

Как сообщала Одесса News, Фонд государственного имущества Украины объявиk очередные торги по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта.

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