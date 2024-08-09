Украинские силы продвинулись вглубь до 35 км в Курской области РФ

Силы, ведущие военную операцию в приграничных районах Курской области России, вероятно, продвинулись до 35 км вглубь страны-агрессора от границы Украины.

Об этом 8 августа пишет в оперативной сводке американский Институт исследования войны (ISW), сообщает издание ГОРДОН.

Анализ исследователей основан на сообщениях российских властей, военных корреспондентов и местных пабликов.

Силы, которые ISW считает украинскими, продолжили «стремительное продвижение» вглубь Курской области и присутствуют в районах, расположенных в 35 км от международной границы с Сумской областью.

Военные эксперты считают, что украинские подразделения вряд ли контролируют всю территорию, о захвате которой сообщают российские паблики. Военкоры-пропагандисты из РФ утверждали, что атакующие дошли до Кромских Быков и Молютино недалеко от Льгова, указывая, впрочем, что это «небольшие группы, не пытающиеся сразу удержать территорию».

Военкоры утверждают, что украинские бронегруппы продвигаются всё дальше в российский тыл и обходят российские укрепления, не пытаясь закрепить контроль над самыми дальними позициями в Курской области. Нападающие пользуются неплотным расположением российских войск в этом районе, успешно применяют новые тактические приёмы и технологические возможности, признают сами пропагандисты.

Одесса News информировала, что 6 августа в РФ заявили о якобы попытке ВСУ атаковать границу с РФ в Курской области. Российские Telegram-каналы писали о «полной жести» в Суджанском районе этого региона и опубликовали видео со взрывами и низколетящими боевыми самолётами.

7 августа Владимир Путин провёл совещание с главными силовиками по ситуации в Курской области, назвав «масштабной провокацией «киевского режима» бои в регионе.

По словам бывшего полковника Генштаба Бундесвера Родериха Кизеветтера, «успехи Украины в Курской области имеют не только символическое значение, но и военно-стратегический или хотя бы оперативный эффект».

Украинское военно-политическое руководство пока не комментировало бои в Курской области РФ.

Украинский государственный проект по предоставлению информации о военнопленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих армии РФ в Украине, «Хочу найти» сообщил, что в Курской области РФ есть погибшие и взятые в плен российские военные.

В Госдепартаменте США 8 августа заявили, что возможные действия Украины в Курской области соответствуют политике США.

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