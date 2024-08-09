Международный культурный центр UNION в Одессе приглашает на выставку Ройтбурда

До 22 сентября в Международном культурном центре Union будет работать выставка Исследовательской платформы PinchukArtCentre «Александр Ройтбурд. Теорема власти».
Выставка открыты к третьей годовщине со дня смерти художника.
В экспозиции размещены работы, документы и артефакты из частных коллекций и собраний семьи художника.
«Тема власти в сегодняшнем мире чрезвычайно актуальна. Александр Ройтбурд верил в просветительский проект и способность гражданского общества отстаивать универсальные ценности. А в неконтролируемой власти видел угрозу как для прав и свобод, так и для неё самой», — сказал куратор выставки Константин Дорошенко.
Стоимость билетов 200 гривен. Их можно купить непосредственно на выставке или заказать https://secure.wayforpay.com/payment/pinchukartcentre
Адрес: ул. Троицкая, 43.
Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy