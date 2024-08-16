Военнослужащий из Одесской области приторговывал бронированными авто

Полицейские в Одесской области задержали военнослужащего и его сообщника, которые торговали бронированными автомобилями, завезенными в качестве гуманитарной помощи в Украину.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается. что следователи следственного управления ГУ НП совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции установили, что группа наладила бизнес на продаже гуманитарных транспортных средств.

«Военнослужащий и его знакомый завезли два бронированных автомобиля по упрощённой процедуре – как гуманитарную помощь для благотворительной организации из Черкасской области. И планировали продать их за 18 тысяч долларов. Несмотря на запрет на продажу гуманитарной помощи, с целью собственного заработка дельцы, подыскали покупателя. Мужчина хотел приобрести бронированные микроавтобусы для собственных нужд, в том числе для дальнейшей бесплатной передачи Вооружённым Силам Украины», — говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали полицейские во время продажи двух бронированных автомобилей Volkswagen TRANSPORTER и проведения финансовых расчётов.

За продажу гуманитарной помощи задержанным сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Полицейские проверяют причастность к сделке руководителя благотворительной организации, для «использования» которой ввозились из-за границы сбытые транспортные средства.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года в Одесской области задержан заместитель командира воинской части, который подозревается в махинациях с выплатами военнослужащим.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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