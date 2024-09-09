Вилково приходит в себя после вражеского обстрела

В ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области России и 23 ударными БпЛА типа «Shahed» из Курска РФ и Чауды (Крым).

По сообщению командования Воздушных Сил ВСУ, противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

2 «шахеда» ликвидировали над Одесской область мобильные огневые группы пограничников Измаильского отряда, — проинформировала Госпогранслужба.

В результате обстрела города Вилково в Одесской области в ночь на 8 сентября повреждены 12 частных домохозяйств, о чём сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«По состоянию на 18:30 обследовано 12 частных домохозяйств. Повреждение зданий – от 30 до 70%», – говорится в его сообщении.

Также в городе в результате обстрела разбиты окна в многоэтажках и повреждён гостинично-ресторанный комплекс.

По словам председателя ОГА, владельцам повреждённых помещений предоставляется плёнка и другие материалы для временного закрытия окон.

В воскресенье в Вилково шла фиксация и ликвидация последствий российской атаки на Измаильский район. Сотрудники Вилковского городского совета принимают обращения жителей по оформлению материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Отмечается, что, к счастью, пострадавших нет.

Одесса News информировала о вражеских обстрелах в сентябре 2024 года Полтавы и Львова.

Фото: ООГА, Госпогранслужба

Инфографика: ВС ВСУ, Госпогранслужба

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