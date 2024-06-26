У Одессы новый партнёр — немецкий город Майнц

26 июня одесские депутаты на очередном пленарном сессионном заседании проголосовали за установление партнёрских отношений между городом Одесса и немецким городом Майнц.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что городской совет Майнца принял соответствующую резолюцию ещё в мае.

«С Майнцем до этого мы не взаимодействовали, но всегда открыты тем, кто протягивает нам руку дружбы», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Для справки. Майнц — один из старейших городов Германии, расположенный на западе страны, в устье реки Майн. В Майнце проживает более 200 тысяч человек. Это один из основных культурных центров страны.

Одесса News информировала о сотрудничестве с немецким городом Регенсбургом.

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