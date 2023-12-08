653 дня войны: Генштаб сообщил о новой военной ситуации на фронте

Начались 653-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

Свежую оперативную информацию о военной ситуации на фронте — состоянием на 6 утра 8 декабря — опубликовал в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за минувшие сутки враг нанёс 3 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погиб 56-летний водитель грузового автомобиля в Измаильском районе. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская, в частности, Измаильская припортовая инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 21 ударный БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 17 вражеских дронов, — говорится в оперативной сводке Генштаба.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ военная ситуация складывается следующим образом:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью не допустить переброски наших войск на угрожающие для врага направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью не допустить переброски наших войск на угрожающие для врага направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ; ОСГВ «Хортица»: на всех направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском— наши защитники отбивают атаки врага, продолжают штурм южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ОСГВ «Таврия»: На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку, отбивали атаки на Марьинском, Запорожском направлениях. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск уничтожили одну станцию радиоэлектронной борьбы противника, — информирует Генштаб.

На главном фото боец 58 ОМПБр имени гетьмана Ивана Выговского ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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