Оружие Победы: СБУ показала надводные дроны, которые используют в Чёрном море

Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации в Чёрном море с использованием надводных дронов Sea Baby и Мамай.

Об этом сообщил Укринформу источник в правоохранительных органах.

«Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации на море не только благодаря Sea Baby, но и используя другой дрон под названием «Мамай», — отмечают в спецслужбе.

Отмечается, что «Мамай» является самым быстроходным объектом в Чёрном море – он может разгоняться до 110 км/ч, а надводный дрон Sea Baby – это многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется. В частности, он был задействован в атаке на Крымский мост и другие вражеские объекты.

Благодаря успешным атакам с применением дронов, СБУ удалось изменить философию проведения военно-морских операций. Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат «Адмирал Макаров». В этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители «Самум» и «Павел Державин«, танкер SIG, десантный корабль «Оленегорский горняк», нанесли повреждения крупному военному буксиру «Николай Муру» и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю «Владимир Козицкий».

Как сообщала Одесса News, по словам Президента Владимира Зеленского, «Украина выиграла битву в Чёрном море, и теперь в этой акватории российский террор больше не царит. Нормальное судоходство возобновляется».

В Украине началось производство дронов-камикадзе под названием «Рубака», которые по своим свойствам похожи на иранские беспилотники Shahed-136.

В декабре 2023 года делегация ВМС Украины во главе с командующим ВМС ВС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой приняла участие в церемонии объявления об открытии коалиции по развитию морских возможностей Украины.

Фото: СБУ

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