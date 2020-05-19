В борьбе с вирусом за рубежом применяют технические новинки

В борьбе с пандемией изобретатели придумали технические новшества, уже прошедшие апробацию.

Так, в Сингапуре парки патрулируют роботы-псы — следят за дистанцией, сообщает Укринформ со ссылкой на ВBC.

«Робот-собака патрулирует парк в Сингапуре для напоминания о соблюдении социальной дистанции», — говорится в сообщении.

Если четвероногий аппарат видит скопление людей, то он напоминает через свой громкоговоритель, чтобы люди держали социальную дистанцию ​​на расстоянии не менее одного метра.

Сейчас робота испытывают в течение двух недель, чтобы увидеть реакцию людей на его работу в парке.

В случае признания эксперимента успешным, в других парках также появятся подобные роботы.

Отмечается, что сам робот оснащён камерой, изготовленной американской компанией Boston Dynamics.

Полиция Туниса задействовала роботов PGuards для выявления на улицах столицы нарушителей карантина во время пандемии COVID-19. Если во время патрулирования робот «увидит» человека на улице, он приблизится и «спросит» у него о цели пребывания в публичном месте.

Также жители Туниса должны показывать свой паспорт или другие документы на камеру PGuards. Полицейские, которые получают кадры с камеры на монитор, могут проверить предоставленную информацию.

Полицейские Китая, Дубаи и Италии уже используют «умные» шлемы KC Wearable для мониторинга температуры людей, чтобы быстрее найти возможных больных COVID-19.

Об этом сообщает Business Insider.

Смарт-шлем KC N901 оснащён процессором ARM, экраном с дополненной реальностью, инфракрасной камерой и камерой видимого света. Согласно спецификациям устройства, владелец может определять температуру в пределах 0,3 градуса по Цельсию у прохожих в пределах двух метров.

По словам экспертов, точность измерения температуры составляет 96%.

Представитель правоохранительных органов в шлеме может выполнить следующие действия: измерить температуру конкретного человека; измерять температуру людей в большой толпе; распознавать номерные знаки; увидеть людей в темноте. Любая полученная информация сохраняется в шлеме.

Ключевым элементом устройства является инфракрасная камера, данные с которой обрабатываются встроенным ARM-процессором и выводятся на дисплей «дополненной реальности» шлема.

Стоимость такого шлема составляет от $5 000 до $7 000.

Кстати. Всего в мире состоянием на 6.30 утра 19 мая больных коронавирусом 4 894 222 человека (+89 376 за сутки), умерших —320 181 (+370). Украина занимает 32-е место в мире по количеству случаев заболевания.

Как сообщала Одесса News, с 16 мая возобновлена ​​работа пункта пропуска «Шегини» — единственного пешеходного пункта пропуска на украинско-польской границе.