В Одесской области 74-летний рыбак-любитель был избит владельцем пруда

Подольские полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении арендатора пруда в одном из сёл Балтской городской территориальной громады Одесской области, причинившего телесные повреждения рыбаку — 74-летнему пенсионеру.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, 36-летний мужчина избил пожилого человека только за то, что тот на водоёме ловил удочкой рыбу.

«Злоумышленник нанёс потерпевшему лёгкие телесные повреждения, за что понесёт наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса», — говорится в полицейском сообщении.

Отмечается, что о произошедшем на пруду правоохранителей известила жена потерпевшего.

«Выехав по вызову, сотрудники территориального подразделения полиции установили, что местный дедушка отдыхал на берегу пруда и ловил рыбу на удочку, когда к нему на лодке подплыл арендатор водоёма и начал на повышенных тонах высказывать претензии по поводу незаконного, по его мнению, вылова водных биоресурсов. Проигнорировав замечания старика, что он не нарушал правил рыбалки, злоумышленник схватил его за шиворот и толкнул в воду. Используя своё возрастное и физическое преимущество, мужчина нанёс пенсионеру кулаком несколько ударов по лицу и голове, нанеся синяки. А улов, состоявший из нескольких единиц рыбы, выбросил в воду, отметив, что это его собственность», — полиция детализирует произошедшее.

По заключению судебно-медицинского эксперта телесные повреждения, обнаруженные у потерпевшего, относятся к категории лёгких.

При наличии достаточных доказательств, собранных правоохранителями в рамках досудебного расследования, направлен обвинительный акт в суд. Правонарушителю грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен) или общественных работ сроком до двухсот часов, или исправительных работ сроком до одного года.

Полиция также напомнила, что согласно статье 51 Водного кодекса Украины, арендаторы водного объекта обязаны предусмотреть места для бесплатного обеспечения права граждан на всеобщее водопользование (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство). При определении таких мест предпочтение отдаётся традиционно расположенным местам массового отдыха.

Одесса News информировала, что с августа 2023 года сотрудники ГБР расследуют факт избиения военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области.

Фото: Подольское райуправление полиции Одесской области

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