С монумента «Родина-мать» в Киеве демонтировали советский герб

В Киеве с монумента “Родина-мать” 1 августа сняли изображение серпа и молота.

Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Они были частью расположенного на щите герба СССР.

Круглый фрагмент с серпом и молотом рабочие спустили на канатах.

Директор музея Юрий Савчук сказал, что об этом моменте «мечтали миллионы, поколения украинцев».

«Это момент демонтажа империи, символа советчины, который открывает нам перспективу не только на прекрасные виды Днепра, а на жизнь в новой, свободной семье европейских народов», – отметил Савчук.

По его словам, монумент «Родина-мать» будет переименован на «Украина-мать». Такое решение принял учёный совет музея.

Отмечается, что «Родина-мать» с советской символикой была установлена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в 1981 году и считается самой высокой скульптурой в Европе. Высота монумента с постаментом – 102 м.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Пётр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Однако, герб СССР со щита «Родины-матери» в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешавших этому, в Украинском институте нацпамяти называли технические и финансовые.

В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.

7 июля 2022 года на портале госуслуг «Дія» начался опрос относительно будущего символики на щите монумента «Родина-мать». 85% участников опроса поддержали идею установить на нём трезубец вместо герба СССР.

13 июля 2023 года Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента «Родина-мать». Его монтаж должен быть завершён до 24 августа.

Трезубец, который заменит герб СССР, изготавливается на одном из заводов Киева. Его размер – 7,5 на 4,5 м. Как сообщали в Министерстве культуры, стоимость проекта – 28 млн грн, деньги на него собрал исключительно крупный бизнес.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада на заседании 28 июля приняла в целом законопроект №8263 «О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины».

Фото: Министерство культуры и информполитики

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