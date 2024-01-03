NASA показало, как проходит день марсохода Curiosity

Марсоход NASA Curiosity зафиксировал марсианский день от рассвета до заката.

Об этом сообщает Jet Propulsion Laboratory, пишет Укринформ.

На видео с марсохода видно, как его тень двигается по поверхности Марса в течение 12 часов, пока Curiosity оставался на месте.

«Когда марсоход NASA Curiosity Mars не двигается, он достаточно хорошо работают как солнечные часы, как видно на двух видео, записанных 8 ноября», — говорится в сообщении.

Curiosity — роботизированный ровер размерами с автомобиль, исследующий Марс, и является частью программы NASA Марсианская научная лаборатория. Он был запущен с мыса Канаверал 26 ноября 2011 года, прибыл на Марс в 2012 году.

Фото и видео: NASA

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