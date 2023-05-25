Украинский спутник EOS SAT-1 передал первые снимки с орбиты

Компания EOS Data Analytics (EOSDA), глобальный поставщик аналитики спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта, основанная предпринимателем Максом Поляковым, обработала первые коммерческие снимки со спутника EOS SAT-1.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это первый спутник в составе собственной группировки EOS SAT, который 3 января 2023 года был выведен на низкую околоземную орбиту ракетой Falcon-9 компании SpaceX.

«Первые снимки спутника, полученные в результате панхроматического слияния, обладают разрешением 1,5 метра и охватывают общую площадь 2550 квадратных километров в испанской провинции Сеговия. Изображения были обработаны в рамках решения GS4EO от DEIMOS для наземного сегмента», — говорится в сообщении.

Для справки. EOS SAT – это группировка, состоящая из семи малых оптических спутников, способствующих внедрению устойчивого сельского хозяйства и мониторингу лесных угодий, предоставляя высококачественные данные для анализа. Планируется, что EOS SAT достигнет полной функциональности к 2025 году и будет охватывать 100% территорий стран с самыми большими площадями сельскохозяйственных угодий и лесов, что составляет 98,5% таких земель по всему миру.

Малый оптический спутник EOS SAT-1, ориентированный на нужды сельского хозяйства, способен ежедневно мониторить территорию площадью до миллиона квадратных километров с помощью 11 агроориентированных спектральных каналов.

Сразу после запуска EOSDA установила стабильную связь со спутником и начала передавать телеметрию на наземную станцию. Следующей задачей было убедиться, что бортовой компьютер должным образом обрабатывает данные. Когда все задачи были успешно выполнены, а полезная нагрузка была введена в эксплуатацию, EOSDA получила первые обработанные снимки с EOS SAT-1.

Планируется, что EOS SAT-2 и последующие спутники в составе созвездия будут выведены на низкую околоземную орбиту до 2025 года и группировка EOS SAT достигнет полной эксплуатационной мощности в 2025 году.

Как сообщала Одесса News, 3 января с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX выведен на орбиту Земли украинский наноспутник PolyITAN-HP-30.

Фото: eos.com

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