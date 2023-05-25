Умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тёрнер

В возрасте 83 лет 24 мая скончалась певица американского происхождения Тина Тёрнер.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Певица скончалась после продолжительной болезни в своём доме в Кюснахте вблизи Цюриха, Швейцария, сообщил её представитель», — говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден назвал Тину Тёрнер «уникальным талантом». В своём заявлении он также отметил, что певица «навсегда изменила американскую музыку», а личная сила Тины была чрезвычайной.

Тёрнер (Анна Мэй Баллок) родилась 26 ноября 1939 года в посёлке Натбуш в штате Теннесси. Начала свою карьеру в 1950-х годах, на заре рок-н-ролла, впоследствии снискала всемирную славу как «королева рок-н-ролла». В 1980-х годах певица получила шесть премий «Грэмми».

Как сообщала Одесса News, в 2022 году американская актриса Энн Гейч скончалась в возрасте 53 лет после аварии.

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