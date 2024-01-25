Сказка закончилась: Ястремская проиграла китаянке полуфинал Australian Open

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская (№96 WTA) 25 января в Мельбурне в 1/2 финала Australian Open-2024 в одиночном женском разряде проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (№15 WTA) со счетом 4:6, 4:6.

Об этом сообщает XSPORT.

Матч продолжался 1 час 42 минуты, — сообщает издание.

Даяна Ястремская была единственной представительницей Украины в одиночном разряде на этой стадии турнира. До этого Ястремская одержала восемь подряд побед в Мельбурне и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Она стала первой с 1978 года теннисисткой, которая дошла до этой стадии Australian Open, начав турнир с квалификации, и пятой такой спортсменкой в истории всех турниров «Большого шлема».

Кроме того, Ястремская стала первой украинкой, которая сыграла в 1/2 финала Australian Open и второй после Элины Свитолиной представительницей Украины, которая когда-либо выходила в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Как сообщала Одесса News, турнир «Большого шлема» Australian Open-2024 проходит в Мельбурне с 14-го по 28 января на открытых кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд – 86,5 млн австралийских долларов.

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