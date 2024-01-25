Зеленскому – 46, он запретил назначать встречи для поздравлений

Президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 января исполнилось 46 лет.

24 января издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в Офисе Президента и областных военных администрациях сообщило, что Зеленский до выяснения обстоятельств крушения российского самолёта ИЛ-76 в Белгородской области запретил назначать 25 января встречи для поздравлений его с днём рождения.

Одним из первых в соцсетях Зеленского поздравил украинский ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво.

«Каждый раз, когда я вижу лицо президента на обложках мировых медиа, понимаю, он стал лицом Свободного Рарода. И очень нелегко быть этим лицом в такие тёмные времена. Всё-таки об украинцах знает весь мир. И в течение 700 дней об украинцах не забыли. Спасибо, Владимир Александрович, за вашу работу. Желаю вам мужества и украинской силы в борьбе за победу», – написал ресторатор

Для справки. Зеленский официально вступил в должность Президента Украины 20 мая 2019 года.

Одесса News информировала. что, по словам Зеленского, Украина будет настаивать на международном расследовании падения в Белгородской области РФ российского транспортного самолёта Ил-76, в котором, как утверждает страна-оккупант, находились украинские пленные, которых везли на обмен.

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