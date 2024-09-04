Зеленский: Украина намерена бессрочно удерживать занятые территории России

Украина планирует бессрочно удерживать контролируемые территории в Курской области страны-агрессора РФ, чтобы заставить нелегитимного российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом 3 сентября в интервью NBC News заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украине «не нужна российская территория», однако с концептуальной точки зрения, силы обороны будут удерживать её, поскольку она является неотъемлемой частью «плана победы».

Зеленский добавил, что представит это предложение международным партнёрам, в частности, США.

Президент подчеркнул, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться взять под контроль ещё больше российских территорий. По мнению Зеленского, «успех очень близок к неожиданности».

Президент рассказал, что не информировал США о планах сил обороны в Курской области и «дело не в отсутствии доверия».

Он отметил, что летнее контрнаступление в прошлом году провалилось во многом из-за того, что его много рекламировали и говорили о нём, тем самым давая россиянам время на подготовку.

В этом году о планах об операции не знали даже украинские спецслужбы, указал Зеленский. Это одна из причин, почему она стала успешной, резюмировал Президент.

Одесса News сообщала, что в обращении 1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский упомянул лидеров США, Великобритании, Германии и Франции в контексте запрета украинской армии наносить удары западным оружием по территории страны-агрессора России.

По состоянию на 27 августа, по данным ВСУ, Украина контролировала на Курском направлении 1294 кв. км, 100 населённых пунктов. После этого были новые сообщения о продвижении Сил обороны в Курской области РФ.

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