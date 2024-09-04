В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Горобченко, светлая память

Сегодня вспоминаем погибшего на фронте 30-летнего водителя противотанкового взвода 2-го механизированного батальона, уроженца села Кочковатое Одесской области Александра Горобченко.

О его гибели 28 января 2024 года сообщил Измаильский городской голова Андрей Абрамченко.

После окончания учёбы в школе Александр приехал в Измаил и поступил в техникум, где учился на механика. Обучение продолжил в Киеве — в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

«Свою любовь встретил в Измаиле — будущая жена училась на педагога. В 2015 году родилась семья, потом — дочь и чуть позже — сын. Александр всё своё время отдавал семье, профессии и автомобилям, работал на предприятии водителем (развозил продукты), не отказывал друзьям в помощи, волонтёрил, донатил», — говорилось в сообщении.

В ряды ВСУ Александр вступил 16 марта 2023 года. После учёбы был водителем в районе проведения боевых действий, вывозил раненых и погибших побратимов. Военного наградили отличием Командующего войсками оперативного командования «Юг».

Александр погиб при выполнении задания. Он ехал вывозить раненых.

Водителя противотанкового взвода похоронили на Аллее Славы на Новом кладбище в Измаиле.

Одесса News сообщала о пограничнике из Одессы Кирилле Петруке, погибшем 24 ноября 2023 года, выполняя боевое задание на участке ответственности Херсонского пограничного отряда в районе населённого пункта Широкая Балка, в результате вражеских артиллерийских обстрелов.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook, Юг Today, mahala.com.ua

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