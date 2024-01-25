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«Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей

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КП «Одесгорэлектротранс» приглашает 28 января на экскурсию в свой музей.

Вас познакомят с историей и развитием электрических средств передвижения, вы узнаете, как зародилась идея электротранспорта и история его создания. Как выглядели первые электрические трамваи и как они работали, а также интересные факты современного электротранспорта.

Экскурсия для всех желающих, только следует предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено.

Для регистрации и дополнительной информации обращайтесь по телефонам : +380 50 399 4211 или +380 48 717 54 54.

Начало в 12 часов. Вход свободный.

Адрес: Алексеевская площадь, 21а.

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