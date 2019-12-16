На прошлой неделе 174 малыша пополнили ряды одесситов

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 174 новорожденных, в том числе две пары близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, количественное преимущество на прошедшей неделе с небольшим перевесом одержали новорожденные мальчики — на свет появились 88 юных одесситов и 86 маленьких одесситок.

Пальму первенства по числу принятых родов на минувшей неделе разделили городские родильные дома №1 и №7, в каждом из которых увидели свет по 44 новорожденных.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.