Одесский суд будет рассматривать дело об убийстве экс-мэра Тирасполя

Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Молдовы, которого подозревают в убийстве бывшего мэра Тирасполя 56-летнего Андрея Безбабченко.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Инцидент произошёл ещё в мае 2019 года. По версии следствия, подозреваемый нашёл троих сообщников, вместе с которыми он проник в жильё жертвы в селе Новая Дофиновка Коминтерновского района. Там бандиты избили Безбабченко с целью ограбления, после чего вывезли в соседнее село — Вапнярка Лиманского района, где убили.

Мужчине инкриминируют сразу три статьи УК Украины: разбой — ч.4 ст.187, похищение человека — ч.3 ст.146 и умышленное убийство — ч.2 ст.115.

Фото: Думская