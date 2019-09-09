В Одессе более 800 пловцов соревновались на «Oceanman-2019»

В прошедшие выходные дни в Одессе во второй раз провели международные соревнования по плаванию на открытой воде «Oceanman Odessa-2019».

Как сообщает официальный сайт города, в заплывах приняли участие 809 пловцов (из них 74 – дети) из 13-ти стран мира.

В этом году соревнования состояли из шести заплывов на разные дистанции в разных возрастных группах:

— «Oceanman» на дистанцию 10 км;

— «Half Oceanman» на дистанцию 5 км;

— «Sprint» на дистанцию 2 км;

— «OceanTeam» на дистанцию 3×500 м;

— «Oceankids» на дистанцию 500 м;

— «Charity Race» на дистанцию 1 км.

Заплывы на 10 и 5 километров (в «Oceanman» и «Half Oceanman») являются квалификационными для участия в финале чемпионата мира первых 10 женщин и 10 мужчин.

Фото: «Одесса»