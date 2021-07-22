В Одессе из-за непогоды не ходят трамваи

22 июля из-за подтопления участков рельсового полотна и падения веток временно приостановлено движение большинства трамвайных маршрутов.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Речь идёт о трамваях №№1,3,7,10,12,13,20,21,26,27 и троллейбусного маршрута №12.

Троллейбусный маршрут №8 функционирует до улицы Химической.

В результате затяжного ночного ливня в Одессе и области затопило дома и дороги.

По информации ГУ ГСЧС, в Одессе подтоплены улицы Черноморского Казачества от Пересыпи до Солонцеватого переулка, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, 132, Небесной Сотни, ул. Водопроводная (район Красного Креста), вторая Застава.

Движение по Атамана Головатого и Черноморского Казачества из-за подтопления заблокировано, поэтому въезд и выезд на посёлок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.

На улицах Балковская и Приморская имеются наносы асфальта, щебня и песка, частично вырваны люки, поэтому движение автотранспорта затруднено.

С 2-х часов ночи по Балковской неслась бурная река. Припаркованные автомобили плавали и бились друг об друга, рассказывает 048.ua.

Киоск, видимо, собрался уплыть, но его остановило дерево.

Также затруднено движение автотранспорта в районе Французского бульвара и улицы Семинарской.

По состоянию на 07:00 утра в городе работают 54 единицы спецтехники и 211 сотрудников предприятия КП «Городские дороги».

По информации КП «Горзелентрест» на 07:55 зафиксировано падение деревьев и крупных веток по 32 адресам, из них уже ликвидированы последствия по 16 адресам. Специалисты предприятия приступили к ликвидации последствий ещё ночью, сразу после того, как закончился дождь. В результате падения деревьев повреждено несколько автомобилей.

Как сообщала Одесса News, дорожники продолжают восстановительные работы на участке трассы М-05 Киев-Одесса возле села Троицкое Одесской области, где произошёл оползень.

Фото: о48. ua, «Одесса»

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