В Киев прибыли главы сразу четырёх стран: Германии, Италии, Франции и Румынии

16 июня в Киев прибыли для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры Франции, Италии и Германии – президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Марио Драги и канцлер Олаф Шольц. Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.

О приезде глав этих государств 16 июня сообщила Укрзализныця на своём официальном Telegram-канале.

По информации Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и официальных лиц в европейских столицах, политики приехали в Украину, чтобы продемонстрировать ей поддержку в войне против РФ, а также обсудить заявку страны на вступление в Евросоюз.

Йоханнис сообщил в Тwitter: «Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку и полную солидарность с Президентом Зеленским и украинским народом. Эту незаконную российскую агрессию нужно прекратить».

Сегодня же в Киев прибыла министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая заявила, что сегодняшний день очень важен для Украины и стабильности мира. Как сообщает французский телеканал BFMTV, по приезде в Киев она сказала: «Это очень важный день для Украины, Европы, стабильности мира. Поверьте мне».

Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис сегодня посетили Ирпень.

Как сообщала Одесса News, Европарламент 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие.

23–24 июня пройдёт саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. К тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС «на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией».

Европейские дипломаты считают, что визит Шольца, Макрона и Драги в Украину необходим для сбора достаточной поддержки для варианта предоставления статуса кандидата в члены ЕС уже сейчас, а список реформ, которые необходимо воплотить, будет предоставлен на более позднем этапе.

Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.

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