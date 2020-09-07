Выборы-2020 в Одесской области: Червоненко идёт в мэры

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко объявил, что будет участвовать в местных выборах в Одессе.

Об этом стало известно на состоявшемся в Киеве съезде партии «Наш край», от которой собирается баллотироваться политик.

«Наши дела будут громче слов. Если мы покажем, что мы — не забронзовевшие лидеры партии и не новые клоуны, то люди пойдут за нами. Потому что более образованных, интеллектуально развитых, подготовленных системой образования Советского Союза и системой подготовки государственной власти сегодня нет… Иду в Одессу. Одесса — наш последний логистический центр», — передаёт слова Червоненко бессарабское издание «Топор».



Напомним, что министерством транспорта и связи Червоненко руководил в 2005 году, потом был главой Запорожской облгосадминистрации. В 2016-м Евгений Червоненко пытался возглавить Одесский регион, но не прошёл соответствующий конкурсный отбор, в 2019 году неудачно пытался баллотироваться от Одессы в Верховную Раду, проиграв «слуге народа» Олегу Колеву.

Кстати, одним из лидеров партии «Наш край» является нардеп из Бессарабии Антон Киссе.

Стало также известно, что экс-заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр будет баллотироваться в мэры Южного от партии Игоря Палицы «За майбутне». Об этом пишет ТАЙМЕР.

До апреля 2019 года Андрей Котляр был заместителем Геннадия Труханова, но был уволен по решению мэра. В 2014-2015 годах Котляр работал в управлении по взаимодействию с правоохранительными органами Одесской облгосадминистрации, которую в то время возглавлял Игорь Палица.

Между тем, другой кандидат в мэрское кресло Одессы Олег Филимонов, который 6 сентября должен был принять участие в дебатах на телеканале «24» со своим политическим оппонентом — Натальей Делиевой, от них отказался, о чём с сожалением на своей странице в Facebook написала Делиева.

«Канал в предвкушении. Билеты купила, гостиницу заказала, вещи сложила. В итоге по непонятным причинам второй герой передачи в последний момент отказался принимать участие в батле. Билеты пропали, чемодан разложила… теряюсь в догадках!», — написала Делиева.

Юморист и народный артист Украины Олег Филимонов признался в эфире «7-го телеканала», что его решение баллотироваться на пост городского головы Одессы не было самостоятельным. Он целых две недели размышлял над предложением президента Украины Владимира Зеленского, советуясь с семьёй и близкими друзьями.

«Их мнению верю… И я о своём решении сказал гаранту и должен вам сказать, что он меня поддержал. Он сказал: «Посмотри на меня, я же тоже был не в курсе событий, но я быстро учусь». А я тоже люблю учиться», — рассказал Филимонов.

Об этом же ему сказала и собственная супруга:

«С женой я прожил больше 40 лет, ну как же… Это человек, который со мной начинал с коммунальной квартиры, одной комнаты, а сейчас вот она может стать первой леди города Одессы… Старшая дочка у меня в Америке, младшая здесь, слава богу. Внуки… Честно говоря, это было консолидированное решение — я спорил, приводил какие-то доводы, говорил: «А если у меня будет не получаться?». На что мне жена говорила: «Нет, ты обучаемый». Она учительницей в школе была в своё время. Она говорит: «Ты обучаемый, причём быстро и хорошо»… Я люблю учиться и всегда хорошо учился в школе, в университете», — поведал Олег Филимонов и добавил, что считает себя сильным противником действующей власти в городе.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Центральная избирательная комиссия просила полицию расследовать, имела ли место фальсификация предвыборных действий в Одесской районной избирательной комиссии.