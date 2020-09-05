Выборы в Одесской области ещё не начались, а ЦИК уже просит помощи полиции

Центральная избирательная комиссия просит полицию расследовать, имела ли место фальсификация предвыборных действий в Одесской районной избирательной комиссии.

Соответствующее заявление в правоохранительные органы Центризбирком подал после жалоб секретаря комиссии Елены Рудяковой, представляющей «Слугу народа».

По словам Рудяковой, жеребьёвка, в ходе которой распределили места в избирательных комиссиях сёл и посёлков Одесского района (бывшая территория Беляевского, Овидиопольского и Лиманского районов, а также самой Одессы), на самом деле не проходила. Кроме того, Рудякова утверждает, что её подписи под соответствующими документами были подделаны. В результате одесская областная организация «Слуги народа» осталась без своих представителей в руководстве комиссий.

Рудякова требовала от ЦИК отменить соответствующие постановления районной избирательной комиссии и назначить новую жеребьёвку. Однако в ЦИК от решения по этому поводу устранились: в комиссии заявили, что получили по данному поводу разъяснение от руководства Одесской районной комиссии, где обвинения Рудяковой отрицают и утверждают, что всё прошло по закону. В этой ситуации ЦИК решил не занимать ничью сторону, а вместо этого попросил полицию разобраться, имела ли место фальсификация подписей Рудяковой и другие нарушения.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство, идёт проверка.

Как сообщала Одесса News, партия «Доверяй делам», сопредседателем которой является мэр Одессы Геннадий Труханов, провела XXI съезд, на котором принято решение об участии этой политсилы в местных выборах 2020 года.