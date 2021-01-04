Центризбирком обязал провести повторные выборы в Каролино-Бугазе

Центральная избирательная комиссия обязала Каролино-Бугазскую сельскую ТИК в Одесской области обеспечить приём документов для регистрации кандидатов в депутаты и на должность сельского головы на повторных выборах.

Об этом сообщает Управление коммуникации Секретариата ЦИК.

Во время заседания Комиссия рассмотрела две жалобы, в которых субъекты обращения просили, в частности, признать противоправной бездеятельность Каролино-Бугазской сельской ТИК Белгород-Днестровского района Одесской области относительно надлежащего проведения процесса повторных выборов депутатов сельского совета в многомандатных округах №1-5, 7 и сельского головы, назначенных ею на 7 февраля 2021 года. А также — отменить постановление этой комиссии от 27 октября 2020 года о признании избранными депутатов Каролино-Бугазского сельского совета и сельского головы.

Комиссия удовлетворила жалобу частично, признав противоправной бездеятельность указанной сельской ТИК в отношении неоткрытия специального счёта для внесения денежного залога кандидатами в депутаты сельсовета и на должность сельского головы и неразмещения реквизитов в определённый законодательством способ. А также — по неорганизации ТИК приёма документов для регистрации кандидатов.

Каролино-Бугазскую сельскую ТИК обязали безотлагательно открыть соответствующий специальный счёт, разместить его реквизиты в определённый законодательством способ и передать их в Комиссию для размещения на её официальном сайте. А также организовать и обеспечить приём документов для регистрации кандидатов в депутаты и на должность сельского головы.

Также Комиссия обратилась в Национальную полицию относительно проверки изложенных в жалобе и постановлении ЦИК фактов, и в случае выявления оснований — принятия мер реагирования согласно законодательству.

Как сообщала Одесса News, в Украине 25 октября 2020 года состоялись местные выборы. В селе Каролино-Бугазе были назначены повторные выборы — в сельсовет и сельского головы — на 7 февраля 2021 года.

Фото: cvk.gov.ua