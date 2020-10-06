В Кыргызстане беспорядки, ЦИК признала парламентские выборы недействительными

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

О событиях в этой стране сообщает местное издание 24.kg.

Отмечается, что 10 из 12 проигравших оппозиционных партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах имели место серьёзные нарушения, в том числе подкуп и запугивание избирателей.

Уже 5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов.

Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента. Кроме того, протестующие в Бишкеке захватили здание Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана и выпустили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам по обвинению в коррупции.

Силовики гранатами и водомётами разогнали недовольных результатами парламентских выборов.

По данным Минздрава Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента), прошедших 4 октября, недействительными.

Мэр столицы Кыргызстана – Бишкека – Азиз Суракматов подал в отставку на фоне акций протеста против результатов парламентских выборов.

Как сообщала Одесса News, после проведения в Беларуси 9 августа президентских выборов в стране не прекращаются протестные акции.