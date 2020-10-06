Катастрофа на катастрофе, или Улица Хуторская в Одессе и её тайны

Не всем знакомы промышленные улицы Одессы, более того, некоторые жители города никогда не бывали в таких районах.
Фотокор Одесса News попал сегодня на одну такую улицу — Хуторскую.
В общем-то, самая настоящая промышленная улица. Постоянное движение большегрузов.
И такие же большегрузы в каждом переулке.
Но есть недалеко от проезжей части этой улицы, «обязательный» промышленный атрибут — свалки.
А дальше можно найти ещё более странные вещи. Например, чей-то «наблюдательный пункт».
А рядом с ним — труба.
Возле трубы отчётливо видны следы каких-то вязких материалов, по запаху очень похожих на нефтяные продукты.
Если же пройтись чуть-чуть левее, то открывается панорама на Слободское озеро. Вот там вдалеке оно виднеется.
Но опустив взгляд ниже, видно другое озеро и судя по цвету и запаху, оно точно не из воды, а из тех самых нефтяных продуктов. И оно не маленькое, метров 10 на 15.
После чего мы все же решили пройти по следу «исчезающей реки», наполняющей нефтяное озеро.
И мы нашли источник мёртвой воды. Небрежно прикрытый кусками шифера.
Начинается он в заборе одного из частных предприятий
И течёт по склону в сторону свалки ТБО.
От редакции. Как нам стало известно, вчера в районе автобазы цементного завода по ул. Хуторская 68, сотрудники правоохранительных органов совместно с сотрудниками госэкоинспекции задержали автомобиль с автоцистерной, которая осуществляла слив нефтесодержащих вод на грунт. Машина находилась на территории автобазы. Сливной шланг автоцистерны был вставлен в отверстие в забор, из которого отходы сливались в грунт. Далее вода с нефтепродуктами стекала вдоль грунтовой дороги в поле, где образовалось целое озеро с нефтепродуктами. По информации от сотрудника экоинспекции, автоцистерна на автобазу приехала из порта Черноморск. В сопроводительных документах получателем отходов указана компания ООО «Укрэкопром». В автоцистерне находились загрязнённые нефтепродуктами воды, которые суда сливают в порту. Судя по масштабам загрязнения, такие сливы проходили регулярно и на протяжении длительного периода. Госэкоинспектора отобрали образцы загрязнённого грунта и воды для расчёта суммы ущерба.
Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст. 239 Загрязнение или порча земель.
Фото: Одесса News\Александр Александров