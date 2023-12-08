Мэр Одессы провёл онлайн-встречу с представителями Университета Генуи

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл очередную онлайн-встречу с представителями Университета Генуи по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что павительство Итальянской Республики подтвердило, что в декабре будет одобрен первый экономический транш, направленный на ремонтные работы в соборе.

Во время общения с ректором Университета Генуи господином Федерико Дельфино и директором факультета архитектуры и дизайна Университета Генуи, главой Офиса реставрации и урбанистики при Одесском городском голове г-ном Николло Казиду Геннадий Труханов обсудил также вопросы реконструкции и восстановления других объектов культуры.

Одесса News информировала, что Спасо-Преображенский собор в Одессе нуждается в ускоренной консервации из-за усугубления ситуации после сильных дождей с 10 на 11 ноября.

Фото и видео: «Одесса»

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