Мэр Одессы передал военным авторефрижератор для хранения провизии

Мэр Одессы Геннадий Труханов передал военным авторефрижератор для хранения провизии.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Каждый день мы помогаем нашим военным. Для нужд армии нужны не только средства защиты и медицина, но и оборудование для хранения продуктов», – сказал Геннадий Труханов.

Контейнер оснащён автономным обеспечением электроэнергией, что позволяет использовать его в любых условиях и на любых локациях.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов передал 1000 тактических аптечек IFAK для военных.

Фото и видео: «Одесса»

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