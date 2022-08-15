Количество погибших в Затоке от взрыва мины возросло до трёх

Возросло число пострадавших в результате взрыва неизвестного устройства при купании в Чёрном море в Белгород-Днестровском районе Одесской области – трое отдыхающих погибли, двое – в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«В пгт Затока на Одесчине в результате игнорирования запрета выходить на побережье Чёрного моря и купаться в водоёме пострадали пять человек. Троих граждан достали без признаков жизни, двое – в больнице. Полицейские начали производство по факту несчастного случая», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что взрыв неизвестного устройства в морской воде произошёл вчера, 14 августа.

Следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского райотдела полиции выяснила: несколько человек, работавших на строительстве, проигнорировали ограничительные заграждения и предупреждающие знаки на пляже и пошли купаться в море. В воде в результате взрыва неизвестного предмета погибли трое мужчин в возрасте 25-ти, 32-х и 53-х лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей. Тела двух старших погибших достали вчера, младшего нашли сегодня с помощью квадрокоптера», — добавили правоохранители.

Также получили травмы от детонирования 43-летний мужчина из Черниговщины и 44-летняя женщина из Киевщины, которые находились рядом на побережье.

Полицейские внесли сведения в ЕРДР по признакам ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В полиции в очередной раз предостерегли: в водоёмах Одесской области купаться опасно и запрещено, на пляжах и побережье региона могут быть взрывные устройства.

Фото и видео: Нацполиция

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