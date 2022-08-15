В Белгород-Днестровском районе от подрыва неизвестного устройства погибли 2 человека

На одном из пляжей Белгород-Днестровского района Одесской области 14 августа в прибрежных водах от подрыва неизвестного устройства погибли двое и ранен один человек.

Об этом сообщается в Telegram «Одесса.Официально» со ссылкой на Оперативное командование «Юг» ВСУ.

По предварительным данным, группа мужчин, игнорируя ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах, пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей.

«Во время плавания от взрыва на неизвестном взрывном устройстве двое погибли на месте, один получил ранения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты скорой помощи, взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Как сообщала Одесса News, в июле в Одесской области на побережье специалисты ВСУ обезвредили обнаруженную мину.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.