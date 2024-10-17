Зеленский и Байден поговорили по телефону: о чём был разговор

16 октября Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил за сильную и твёрдую поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.

«Ваше лидерство в объединении мира, а также двухпартийная американская поддержка дали нам возможность выстоять в этой войне и защитить независимость Украины», — сказал Глава Украинского государства.

Президент Украины также поблагодарил за новый оборонный пакет на 425 млн долл., который содержит дополнительные системы ПВО и дальнобойное вооружение.

«Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили возможность предоставления Украине большего количества систем противовоздушной обороны. Президент Украины призвал ускорить этот процесс, а также усилить сотрудничество по производству оружия», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание во время разговора было уделено повышению уровня оборонного сотрудничества в ближайшие месяцы, дополнительному обучению для украинских воинов и усилению санкций против России. Владимир Зеленский отметил готовность США значительно укрепить украинские позиции.

Также обсудили будущее онлайн-заседание Контактной группы по обороне Украины. Глава Украинского государства рассказал, что представил План победы парламенту и украинскому народу и получил поддержку всех парламентских фракций и групп. Кроме того, Владимир Зеленский обсудит План победы с представителями общественности, чтобы объединить украинцев.

Президент также отметил, что 17 октября в Европейском совете он представит План победы партнёрам из ЕС.

Отдельный фокус разговора – работа украинской и американской команды над Планом победы.

«Мы благодарны Америке за понимание наших потребностей и поддержку в усилении Украины с целью принудить Россию к честной дипломатии», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, он рассказал о совместной с партнёрами работе по реализации пунктов Формулы мира.

Фото: сайт Президента Украины

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