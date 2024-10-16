Зеленский презентовал в Раде План победы Украины из пяти пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде План победы Украины в войне, которую развязала страна-агрессор Россия.

Трансляцию вели на странице Зеленского в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что реализация Плана зависит от партнёров, в то время, как Россия «не ищет честного мира». «Путин сошёл с ума и хочет только войны», – сказал Зеленский. Он напомнил, что Украина два года назад предложила формулу мира, но Россия пока уклоняется от честной дипломатии и выставляет ультиматумы.

По его словам, если План поддержат, то войну можно будет завершить не позднее следующего года, иначе Путин успеет усилиться так, чтобы «навсегда отвергнуть дипломатию».

Если Путин достигнет своих целей, это создаст впечатление у других потенциальных агрессоров, что захватнические войны могут оказаться выгодными, сказал Зеленский. «Россия должна проиграть в войне против Украины. И это не заморозка, это не торговля суверенитетом, мы должны реализовать План победы и заставить Россию быть на саммите мира», – заявил он.

Представленный План состоит из пяти пунктов и трёх тайных дополнений. Первый – геополитический, второй и третий – военные, четвёртый – экономический, пятый – о безопасности. Они рассчитаны на конкретное время: первые четыре – во время войны, пятое – после её окончания, рассказал Зеленский.

Приглашение в НАТО сейчас. «Путин должен увидеть, что его геополитические расчёты проигрышные. Россияне должны видеть, что их царь проиграл геополитически миру», – сказал Зеленский. По словам Президента, именно приглашение сейчас с членством потом не требует от партнёров ничего, кроме решительности. Но решительность в вопросе членства в НАТО для Украины означает также неизбежность евроинтеграции, отметил он. Оборона. «Это необратимое укрепление Украины против агрессора», – заявил Зеленский. По его словам, нужно вернуть войну на территорию РФ, чтобы россияне чувствовали, что такое война, и начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля. Ключом к реализации этого пункта является успешное продолжение операций в определённых районах на территории агрессора, чтобы не допустить буферных зон на украинской земле. Также важно уничтожение наступательного потенциала противника на оккупированных территориях, помощь в укомплектовании и вооружении, совместные защитные операции с европейскими соседями для сбивания вражеских дронов. Также требуется снятие ограничений партнёрами на применение западных ракет по военным объектам на оккупированной и российской территории и предоставление соответствующих возможностей, отметил Зеленский. К этому пункту есть тайное дополнение, к нему есть доступ именно у тех партнёров, которые имеют соответствующий потенциал помощи. Сдерживание (неядерное). Под него также есть соответствующее тайное дополнение, которое получили США, Великобритания, Франция, Италия, Германия и некоторые другие партнёры. Этот пункт предлагает разместить на территории Украины комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет, который будет достаточным для будущей защиты Украины от любой военной угрозы со стороны РФ. Также в этом пункте речь идёт о совместном производстве оружия, в частности, финансировании Западом производства оружия в Украине. Стратегически-экономический потенциал. В Украине сосредоточены ценные природные ресурсы стоимостью триллионы долларов США: уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы. Это возможность экономического роста украинцев и Евросоюза, отметил Зеленский. Это возможность партнёрам работать с Украиной. Этот пункт также имеет тайное дополнение, которое предоставили некоторым партнёрам. Украина предлагает США вместе с определёнными партнёрами, в частности, Евросоюзом, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала. Использование военного опыта. Он рассчитан на послевоенное время. После этой войны у Украины будет большой и опытный военный контингент, отметил Зеленский. Украинские воины будут владеть реальным опытом современной войны. Этот украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны всего Альянса и усиления безопасности всей Европы, сказал Президент. В частности, после войны можно заменять американский военный контингент в разных точках мира на украинский, отметил он и добавил, что партнёрам понравилась эта идея.

Одесса News информировала, что 26 сентября Зеленский в Вашингтоне презентовал План победы Украины президенту США Джо Байдену.

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