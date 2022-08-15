Ещё 6 судов получили разрешение на вывоз украинского зерна

Совместный координационный центр в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН разрешил шести судам проход через морской гуманитарный коридор в Чёрном море.

Такую информацию обнародовал Голос Америки.

Эти корабли должны вывезти из Украины зерно, заблокированное изначально полномасштабным вторжением России.

Как отмечается, два из этих судов – MV Kafkam Etler и MV Zelek Star – уже прошли инспекцию в Мраморном море и могут отправляться в Черноморск Одесской области на загрузку.

В случае успешной проверки также отправятся в Черноморск остальные суда — MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy.

Кроме того, в воскресенье прошло инспекцию и получило разрешение на отправку судно MV Star Laura. В субботу успешную проверку прошел MV Rahmi Yagci.

По процедурам, согласованным СКЦ, все участники проверки координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами. Как сообщили в Центре, это нужно, «чтобы сделать безопасным проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы».

«Участники Совместного координационного центра уверяют, что будут внимательно следить за прохождением судов с украинским зерном через морской гуманитарный коридор», — указывается в уведомлении.

Как сообщала Одесса News, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Суда, вывозящие на экспорт зерно из Украины, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль (около 18,5 км).

По состоянию на 14 августа 2022 года, уже 16 судов отправились из украинских портов, на борту которых 450 тыс. тонн агропродукции.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod