В Одессе историки из общественных организаций «Общество и историческое наследие» и «Пикселированные реальности» завершили работу над сайтом, где указаны адреса 78 исторических захоронений.

Как сообщили в ОО «Общество и историческое наследие», этот каталог является самым большим собранием в Одессе.

«Каталог включает информацию о 78 объектах, среди которых действующие кладбища, уничтоженные некрополи, единичные захоронения в черте города, военные братские могилы, места Холокоста и террора», — пояснили в ОО.

Историки работали над цифровым каталогом «Места скорби Одессы» с 2020 года. Последний год он был частью большего проекта «Поддержка реализации Стратегии культурного развития Одессы». Его координирует ОО «Пикселированные реальности» в партнёрстве с Департаментом культуры и европейской интеграции Одесского городского совета, а финансируется ЕС в рамках проекта EU4Culture.

«Когда мы говорим, что с Одессой ассоциируют мало украинских культурных деятелей, можно открыть каталог на статье о захоронениях 6-го километра. Это наша Быковня, это наш Сандармох. К 1939 году 8100 человек из Одессы приговорены к смертной казни. Около 5000 останков похоронены в этом страшном месте», – рассказал председатель ОО «Общество и историческое наследие» историк и краевед Александр Бабич.

Историки обещают, что работа над каталогом будет продолжена, ведь новые места захоронений зачастую находятся совершенно случайно.

Как сообщала Одесса News, известный одесский волонтёр, историк и краевед, член историко-топонимической комиссии Александр Бабич добровольцем пошёл в ряды ВСУ в июне 2024 года.

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